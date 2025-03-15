Нова технологія NVIDIA підвищить частоту кадрів в іграх до 500 fps (відео)

Усе це актуально, якщо використовувати флагманську картку RTX 5090, купити яку зараз практично неможливо.

NVIDIA показала ефективність технології DLSS 4 Multi Frame Generation на прикладі трьох майбутніх екшн-ігор. Нейромережа свою справу знає, множачи частоту кадрів.

Наприклад, у Stellar Blade, за даними компанії, можна отримати близько 300 fps (а місцями і більше) при роздільній здатності 4K і з максимальними налаштуваннями графіки. Насолодитися DLSS 4 MFG, як і трасуванням променів, ПК-геймери зможуть уже в червні, коли ексклюзив PS5 загляне на ПК.

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Понад 300 кадрів за секунду видає і Tides of Annihilation – нещодавно анонсований фентезійний екшен про лицарів Круглого столу. Гра розробляється на рушію Unreal Engine 5, який дуже вимогливий до заліза.

При цьому найбільш вражаючі цифри показані в грі Lost Soul Aside. Тут флагманській відеокарті GeForce RTX 5090 вдалося досягти понад 500 fps. Це здебільшого заслуга Unreal Engine 4. Розробка гри стартувала ще в 2015 році.

Само собою, домогтися такої продуктивності вдасться від флагманської картки RTX 5090. Крім того, в Nvidia вибрали режим продуктивності при роздільній здатності 4K, щоб максимізувати частоту кадрів. Проте, навіть із цими невеликими застереженнями, це вражаючі цифри частоти кадрів.

Багатокадрова генерація DLSS 4 – це ексклюзивна для відеокарт RTX 50 функція, яка генерує не один, а три кадри вперед із мінімальною затримкою. Але враховуючи, що з доступністю нових відеокарт все ще є проблеми, пройде певний час, поки користувачі зможуть її протестувати.

Згідно з опитуванням Steam, відеокарти Nvidia встановлені у понад 83% ПК-геймерів, тоді як частка AMD становить лише 11.49%. Прискорювачами Intel користується 5.21% геймерів.

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