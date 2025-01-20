За допомогою рейтресингу гра буде точніше розуміти, в яку частину тіла ворога влучив постріл гравця.

DOOM: The Dark Ages стане грою, де трасування променів вплине не лише на візуальну частину, а й на сам геймплей.

На закритій презентації в рамках CES 2025 представники Bethesda та id Software розповіли журналістам TweakTown про новітні технології, задіяні в проєкті. Розробники планують реалізувати повноцінний Path Tracing, підтримку DLSS 4 (включно з Multi Frame Generation) та інші технології, щоб досягти небаченого раніше рівня деталізації.

При цьому промені відповідатимуть не тільки за реалістичне освітлення і віддзеркалення, а й за поліпшену фізику влучань по різних поверхнях. Директор із технологій рушія в id Software, Біллі Хан, заявив, що за допомогою рейтресингу рушій точно прораховуватиме влучання проджектайлів гравця:

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"Ми також узяли ідею трасування променів, щоб використовувати її не тільки для візуальних ефектів, а й для геймплея. Ми можемо задіяти її для того, що раніше було нам недоступно, наприклад, забезпечити точну детекцію влучень. Якщо ви стріляєте в метал або в хутро на монстрі, система це відстежить і видасть потрібний ефект".

Реліз DOOM: The Dark Ages заплановано на цей рік. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Microsoft розповість більше подробиць про гру на майбутньому Xbox Developer Direct, який відбудеться 23 січня.

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