Крім того, компанія обіцяє "секретну" гру.

Microsoft анонсувала щорічну Xbox Developer Direct, де детально розповість про 4 свої майбутні ігри: DOOM: The Dark Ages, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 і про якийсь секретний проєкт.

Презентація відбудеться 23 січня о 20:00 за київським часом. Дивитися івент можна буде на офіційних каналах Xbox на YouTube і Twitch. Очікується, що на виставці розкажуть нові подробиці про проєкти вище, покажуть геймплей, а можливо й оголосять дати релізу.

Наразі гравці гадають, що ж це може бути за секретна гра, приміром у 2023 році секретною грою виявилася Hi-Fi Rush, стильний музичний слешер.

Відео дня

Раніше інсайдери повідомляли, що на Xbox Developer Direct цього року можуть анонсувати ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion. Журналіст видання Windows Central Джез Корден теж чекає Oblivion на виставці, але, за його інформацією, Bethesda робить не більше ніж ремастер для сучасних систем, жодного ремейка, як повідомляли інші інформатори.

Раніше інсайдер The Ghost of Hope повідомляв, що нова консоль від Microsoft називатиметься Xbox Prime і вийде вона вже у 2026 році.

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