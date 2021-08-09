Попередній рекорд належав Super Mario 64, коли гру придбали за $1,56 мільйона.

Рідкісний запечатаний картридж з грою Super Mario Bros. 1985 року випуску продали на аукціоні за рекордних $2 мільйони. Це найдорожча колекційна гра в історії.

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Як передає The New York Times, продажем Super Mario Bros. займалася компанія Rally, яка придбала його спочатку за $140 тисяч. Під час торгів їм запропонували купити картридж за $300 тисяч, але ставка була відхилена. А незабаром колекціонер, який вирішив залишитися анонімним, запропонував заплатити за запечатану копію Super Mario Bros. $ 2 мільйони.

Таким чином було побито попередній рекорд, коли гра Super Mario 64 на аукціоні пішла з молотка за $1,56 мільйона.

Нагадаємо, Super Mario Bros. вийшла у 1985 році на консоль NES, ставши на той момент найбільш продаваною грою в історії, за що і була занесена до "Книги рекордів Гіннесса". Торік Nintendo відсвяткувала 35-річний ювілей Super Mario Bros.

Автор: Сергій Коршунов