Розробники вирішили, що Найт-Сіті повинно стати по-справжньому нічним містом.

Cyberpunk 2077 — це величезна гра з відкритим світом, яка під зав'язку набита секретами. Частину з них продовжують знаходити навіть через рік після релізу. Це підтверджує публікація на форумі Reddit від відвідувача під псевдонімом k0neer. Він знайшов "великодку", яка дозволяє вимкнути вуличні ліхтарі в цілому кварталі.

На відео нижче показується, як гравець стоїть на перехресті доріг в нічний час. Біля нього знаходиться якийсь помаранчевий блок з червоною кнопкою і написом: "Не натискай мене після настання темряви". Користувач вирішив перевірити, навіщо потрібен вимикач. Він натиснув на кнопку, і в усьому кварталі погасли вуличні ліхтарі. Тим часом на помаранчевому блоці з'явився інший напис: "Під блакитним місяцем я побачу тебе".

"Великодка" вийшла вельми цікавою і незвичайною. Однак CDPR варто було піти далі і зробити так, щоб кнопка вимикала все світло в кварталі, а не тільки вуличні ліхтарі. Користувачі Reddit висловили таке побажання в коментарях.

Детальніше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.

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