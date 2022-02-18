Корпоративним співробітникам доводиться нелегко.

Нещодавно для Cyberpunk 2077 вийшло оновлення 1.5. Воно привнесло в гру як масштабні зміни, так і багато невеликих, але приємних поліпшень. Користувачі вже виявили, що патч розширив лінії романтичних відносин з персонажами. А тепер новою знахідкою поділився відвідувач Twitter під псевдонімом AMcCarthy83. Гравець побачив моторошну випадкову подію, яка викриває всю суть Найт-Сіті.

На відео, яке присутнє нижче, показано, як користувач вивчає навколишній світ. Він повільно йшов по тротуару і зупинився подивитися на викинутий журнал. Через кілька секунд почувся пронизливий крик, і на узбіччя впав невідомий чоловік в костюмі. Після приземлення людина розбилася на смерть, що підтверджує кров навколо тіла.

Спочатку раптову подію можна прийняти за баг, але насправді все так і задумано. CD Projekt RED показала, як у світі майбутнього корпоративні працівники не витримують напруги. Вони вигорають на роботі і закінчують життя самогубством. Це ще раз доводить, що в Найт-Сіті всім людям доводиться нелегко.

Детальніше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.

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