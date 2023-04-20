Ще один персонаж Sony увійшов до складу віртуальної ЛГБТК-спільноти.

У віртуальній ЛГБТК-спільноті поповнення. Розробники з Guerrilla Games розкрили орієнтацію головної героїні Елой у доповненні Burning Shores до Horizon Forbidden West. Виявилося, що вона віддає перевагу дівчатам.

Ще до релізу Sony випустила ролик, в якому розповіла про Сейку. Це нова супутниця Елой з Burning Shores у виконанні актриси Кайлі Лії Пейдж. На відео повідомлялося про можливість завести близькі стосунки з напарницею. А після виходу доповнення стало відомо, що Сейка виявилася єдиним романтичним партнером.

Альтернатив Guerrilla Games не реалізувала, та й про свою орієнтацію Елой заявляє досить чітко. Як повідомило видання The Gamer, в одному з моментів проходження супутниця скаже головній героїні: "Я хочу бути з тобою і сподівалася, що ти відчуваєш те ж саме". Гравці вільні погодитися або відмовитися за допомогою двох реплік. Однак в останніх Елой каже, мовляв, не готова до стосунків і це "занадто багато" для неї. Тобто героїня в будь-якому випадку підтвердить свою нетрадиційну орієнтацію. У відмовах вона не згадує, що віддає перевагу чоловікам, а просто посилається на особистий емоційний стан.

ЛГБТК-активісти із захопленням сприйняли новину про орієнтацію Елой. А ось частині користувачів можливість завести роман лише з дівчиною не сподобалася. Тому зараз в соцмережах і на профільних ресурсах йдуть палкі дискусії.

Детальніше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшену у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного ладу, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишилася мисливиця з племені Нора-Елой. Вона вирушила на західне узбережжя колишніх США і зіткнулася там з новими роботами і погрозами. У другій частині також з'явилася можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

Horizon Forbidden West вийшов 18 лютого 2022 року на PS4 та PS5. Гра отримала 88 балів від критиків і оцінку 8 з 10 від користувачів.

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