Гра з першого дня запуску з'явиться в сервісі Xbox Game Pass на ПК.

Студія Creative Assembly оголосила точну дату релізу стратегії Total War: Warhammer III. Гра з'явиться 17 лютого 2022 року тільки на ПК. На виході вона буде доступна всім передплатникам сервісу Xbox Game Pass на персональних комп'ютерах.

Розробники також підготували подарунок для тих, хто оформить попереднє замовлення проекту або купить його протягом тижня після запуску. Вони отримають набір "Королівство огрів", який включає нову фракцію, двох легендарних лордів, Грізуса Златозуба і Скрага М'ясника, а також окрему кампанію. Остання відправить користувачів полювати за здобиччю — золотом і м'ясом. Як зрозуміло з назви, управляти при цьому належить армією огрів і диких чудовиськ. Вона включає потужних далекобійних юнітів і вмілі загони кавалерії. Війну належить вести в горах Скорботи, де розташовані табори огрів.

Детальніше про Total War: Warhammer III

Це гібридна стратегія в дусі попередніх частин Total War. Гравець повинен управляти державою в покроковому режимі на глобальній карті, а в боях керувати військами в реальному часі.

Total War: Warhammer III запропонує багато різних фракцій зі своїми військами, перероблені облоги, новий режим битв та інше.

Сюжет проекту здебільшого буде пов'язаний з протистоянням Хаосу.

Автор: Назар Степорук