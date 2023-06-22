Konami не додала в порти підтримку мишки.

Konami випустила трейлер METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1. Це збірка перевидань перших трьох частин культової серії. Завдяки ролику стала відома дата релізу колекції і платформи.

На відео демонструється нарізка кадрів з ігор франшизи Metal Gear Solid, які увійшли в комплект. Користувачам показали Снейка, кількох ворогів, потайне переміщення і усунення супротивників. А в кінці ролика Konami оголосила дату запуску.

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 вийде 24 жовтня 2023 року. Комплект буде доступний на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S та Nintendo Switch. Після публікації ролика в Steam з'явилися сторінки трьох перевидань. І на кожній з них було зазначено, що в іграх відсутня підтримка миші.

У період до 2010 року більшість портів японських ігор переносили з консолей на ПК напряму. Розробники просто брали схему управління з геймпада і розташовували її на клавіатурі. Такий підхід залишився в минулому, але Konami вирішила скористатися саме описаним варіантом. Правда, зараз сторінки перевидань Metal Gear Solid в Steam недоступні. Можливо, японська компанія вирішила переглянути свій підхід до портів і тому тимчасово прибрала METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 зі Steam з інформацією про відсутність підтримки миші.

Збірник перевидань Metal Gear Solid: що відомо

Спочатку колекцію анонсували на презентації PlayStation Showcase. Однак тепер стало відомо, що ігри з'являться не тільки на консолях Sony.

Набір включає перші три частини Metal Gear Solid без будь-яких візуальних змін, а також різноманітний бонусний контент.

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