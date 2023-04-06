Окремі рецензенти просто знищили анімаційний фільм у своїх матеріалах.

У кінотеатрах відбулася прем'єра "Брати Супер Маріо в кіно", і картина встигла отримати відгуки як від критиків, так і глядачів. Останнім стрічка сподобалася, а ось думки профільної преси сильно розрізняються.

На Metacritic анімаційний фільм має 46 балів після 43 оглядів від ЗМІ. Середня оцінка здається низькою, проте у "Брати Супер Маріо в кіно" спостерігаються полярні рецензії. Частина критиків назвали екранізацію веселою і похвалили за відповідність першоджерелу. А інші поставили мінімальні оцінки і розкритикували картину за погані жарти, другосортну анімацію і відсутність ідеї.

Глядачі в цілому виявилися більш прихильними. На момент написання новини "Брати Супер Маріо в кіно" має 8,8 балів на основі 307 відгуків користувачів. Аудиторії сподобалася атмосфера, жарти і безліч відсилань до відеоігор.

Відео дня

Витяги з рецензій "Брати Супер Маріо в кіно"

Collider (83 зі 100): "Брати Супер Маріо в кіно" передає дух ігор, глибоку історію та неймовірні можливості, які ці ігри представляли протягом десятиліть, і все це в одному з найвеселіших анімаційних фільмів за останні роки, за яким стоїть команда, яка любить цих персонажів і цей світ".

Los Angeles Times (5 з 10): "Брати Супер Маріо в кіно" — це помірно веселий, швидкий, галасливий і нестримний фільм, що цілком природно, враховуючи, що саме ця студія принесла нам "Посіпак".

The Telegraph (1 з 5): "Якимось чином нова анімаційна адаптація відеоігор виявилася ще гіршою, ніж огидна жива версія 1993 року. Навіть CGI — другосортна".

Вас також можуть зацікавити новини: