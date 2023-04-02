Вона включає натяки на сюжет продовження.

Наближається прем'єра "Брати Супер Маріо в кіно" — нового анімаційного фільму за мотивами культової ігрової серії. Саме тому про картину з'являється все більше новин. Нещодавно цікавою інформацією поділився виконавець головної ролі Кріс Пратт. За його словами, у стрічці є важлива сцена після титрів.

Таку заяву актор зробив в інтерв'ю виданню CBR. Пратт повідомив, що "Брати Супер Маріо в кіно" містить "сцену після титрів, яка дає вам уявлення про те, про що може бути продовження". Тобто виконавець головної ролі фактично підтвердив плани на сиквел. Це означає, що Illumination і Nintendo впевнені в успіху свіжого анімаційного фільму.

Журналісти запитали актора про сюжет продовження. Пратт спочатку жартома згадав екранізацію Mario Golf, але потім зізнався, мовляв, "були розмови про [адаптацію] Luigi's Mansion". Це відгалуження від серії Mario, в якому Луїджі ловить привидів в похмурих особняках. Брат головного героя з'явиться в свіжому анімаційному фільмі, що підтвердив недавній трейлер.

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"Брати Супер Маріо в кіно" — основні подробиці

За виробництво мультфільму відповідає студія Illumination. Сюжет стрічки не відрізняється від загального канону ігор франшизи Mario. Головний герой буде в черговий раз рятувати принцесу Піч.

Центральні ролі в стрічці виконали Кріс Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарльз Мартіна, Джек Блек та інші голлівудські зірки.

Прем'єра мультфільму в кінотеатрах відбудеться 7 квітня по

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