У ролику чергуються сюжетні і геймплейні сцени.

До релізу Star Wars Jedi: Survivor залишилося менше трьох тижнів, тому Respawn Entertainment та Electronic Arts випустили трейлер на честь близького запуску. У ролику показали сюжетні і геймплейні сцени, які чергуються з постановочними моментами.

На відео спочатку йде нарізка сцен, де головний герой Кел Кестіс бореться зі штурмовиками, спілкується з персонажами, досліджує планету і сварить свого напарника — дроїда BD-1. Останній вирішив просканувати величезну тварину і впав з висоти. А під час бесіди з Цере Джандою жінка заявила: "Вага Галактики лежить на твоїх плечах".

Ближче до середини в ролику з'являються нові союзники протагоніста і демонструється видовищна постановочна сцена. Кестіс під час погоні на мотоциклі скинув штурмовика і Силою підняв над імперським кораблем.

А ближче до кінця трейлера показуються битви з різними ворогами. Сюди відносяться різні звірі, AT-ST, дроїди і могутній боєць, який, судячи з попередніх трейлерів, буде полювати на протагоніста. У сутичках беруть участь і напарники Кела — дівчина зі здібностями Сили і раніше представлений Боді Акуна.

Star Wars Jedi: Survivor — основні подробиці

Події другої частини франшизи розгортаються через п'ять років після історії Fallen Order. Кел Кестіс перетворився з падавана на повноцінного джедая, який намагається вижити і протистояти Імперії на краю Галактики.

Бойова система в грі відсилає до Sekiro: Shadows Die Twice. Існують різні типи ударів, комбінацій та парирування, що дозволяє вивести ворога з рівноваги та здійснити критичну атаку.

Світ в проекті побудований за принципами метроідванії. Користувачі зможуть повертатися в уже відвідані місця, щоб за допомогою нових навичок пробиратися в раніше недоступні області.

Star Wars Jedi: Survivor вийде 28 квітня на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S.

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