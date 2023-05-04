Для гри, орієнтованої на масову аудиторію, це свідчення невдалого запуску.

Redfall від творців Dishonored і Prey не розкритикував тільки ледачий. На релізі критики і користувачі в один голос лаяли шутер за оптимізацію, баги, штучний інтелект, стрілянину та інші аспекти. Але це тільки півбіди. Гра в цілому не змогла зацікавити аудиторію. Або низькі оцінки на запуску відлякали потенційних покупців. Це підтверджує гнітюча статистика в Steam.

Згідно з даними з сайту Steam DB, де зібрана вся статистика з майданчика Valve, максимальний онлайн в Redfall склав 6124 людини. На момент написання новини в грі були присутні 966 користувачів. А пік за добу досяг позначки 2522 гравця.

Статистика в Steam не показує ситуацію в цілому. Redfall також вийшла на Xbox Series і потрапила прямо в Game Pass, де багатомільйонна аудиторія могла спробувати проєкт. Але йдеться про кооперативний шутер з рольовими елементами, який явно був розрахований на масову аудиторію. З урахуванням жанру, показник дуже низький.

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Для порівняння можна взяти статистику Dishonored 2 і Deathloop, попередніх ігор Arkane, в Steam. У першої максимальний онлайн склав 22,4 тисячі осіб, а у другої — 20 тисяч. При цьому Dishonored 2 була чистокровним імерсивним симулятором, який не призначений для масової аудиторії.

Redfall — основні подробиці

У грі належить боротися з вампірами, які з'явилися в результаті наукових експериментів. Вони спричинили сонячне затемнення і висушили воду навколо острова Редфолл.

Геймплей Redfall включає перестрілки, вивчення місцевості і збір кращої екіпіровки. Спорядження в грі ділиться на рівні якості — від звичайного до легендарного.

Проходити шутер можна як поодинці, так і в кооперативі. Розробники стверджують, що в проєкті є багато фірмових елементів Arkane.

Redfall вийшла 2 травня 2023 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

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