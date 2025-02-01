"Приготуйтеся познайомитися з новими героями (і подивитися, як вони страждають)", - йдеться в анонсі Absurdaverse.

Ден Хаузер, співзасновник Rockstar Games та один із творців Grand Theft Auto, представив свій новий трансмедійний всесвіт під назвою Absurdaverse.

Анонс супроводжувався зображенням із двадцятьма яскравими персонажами, серед яких можна побачити як типових героїв у дусі GTA, так і вікінга та загадкову фігуру в капюшоні.

"Приготуйтеся познайомитися з новими героями (і подивитися, як вони страждають)", - йдеться в офіційному анонсі.

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Absurd Ventures, заснована 2024 року, планує розвивати Absurdaverse у кількох напрямках. Крім анімаційних проєктів, студія працює над сюжетно-орієнтованим пригодницьким екшеном з елементами комедії, який об'єднає деяких із представлених персонажів.

Крім Absurdaverse, у роботі перебувають ще два вигадані світи:

American Caper - графічний роман,

A Better Paradise - аудіосеріал.

Ден Гаузер залишив Rockstar Games на початку 2020 року після того, як упродовж більш ніж двох десятиліть виступав сценаристом і продюсером її найбільших хітів, включно із серією GTA, Red Dead Redemption, а також Bully і Max Payne 3.

Над проєктом разом із Гаузером працюють його давні колеги з Rockstar: Лазлоу Джонс і Майкл Ансворт. Джонс був відповідальний за внутрішньоігрове аудіо та відеоконтент у GTA, а Ансворт, колишній сценарист серії Red Dead Redemption, брав участь у створенні практично всіх великих релізів студії за свої 16 років роботи.

Раніше ми розповідали, що сатирична пародія на GTA 6, яку видалили з Playstation Store, тепер виходить у Steam.

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