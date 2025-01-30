Наразі реліз нової частини легендарної серії все ще намічений на 2025-й рік.

З Уругваю прийшов несподіваний витік з точною датою релізу GTA 6, яку розкрила ігрова мережа XUruguay. Згідно з опублікованою на сайті магазину сторінкою гри, нова частина серії вийде 17 вересня 2025 року.

Якщо слух виправдається, то вихід нової частини легендарної франшизи відбудеться рівно через 12 років після релізу GTA V. Уругвайський магазин відеоігор співпрацює з PlayStation і у неї хороша репутація, тому багато фанатів сприйняли цей витік всерйоз.

Take-Two раніше заявляла, що планує випустити GTA 6 восени 2025 року, але конкретну дату компанія не називала. Ба більше, якщо судити з поточного стану маркетингової кампанії, до релізу ще дуже далеко. Наразі ми бачили тільки один трейлер гри, який вийшов ще в грудні позаминулого року.

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З огляду на масштаб Grand Theft Auto 6, який, може стати найбільш продаваним медіа в історії, імовірність перенесення дати релізу на 2026-й залишається досить високою.

Тим більше, що за останні півроку ходило багато чуток про те, що GTA 6 перенесуть на 2026 рік. Причина – відставання від графіка розробки через дистанційний формат роботи Rockstar. Відомий інсайдер і журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер говорив, що він буде "шокований", якщо гра дійсно вийде восени 2025 року.

Ще один витік повідомляє, що GTA 6 Online продаватиметься окремо від основної гри за меншу вартість. З огляду на досвід Red Dead Redemption 2 Online, такий варіант справді можливий.

GTA 6: що відомо про найочікуванішу гру в історії

Дія розгорнеться в сучасному Вайс-Сіті. На нас чекає два протагоністи – чоловік і жінка. В інсайдерських витоках вони описувалися як "сучасні Бонні та Клайд".

Про геймплей поки що все не дуже зрозуміло. У єдиному на сьогодні трейлері показали нарізки кат-сцен, різні локації з краєвидами Вайс-Сіті та низку ігрових активностей, які властиві серії Grand Theft Auto.

GTA 6 отримає масштабний мультиплеєрний режим. Rockstar планує протягом "багатьох років" випускати для гри платний контент – очевидно, для мультиплеєра

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