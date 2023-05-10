Про це розповів один з розробників.

В Star Wars Jedi: Survivor є багато супротивників та істот, з якими повинен битися Кел Кестіс. Частина з них можуть дратувати, як бос Огдо Богдо. Компанію йому складає дроїд-падальник, здатний швидко рухатися. Щоб наздогнати його, часом доводиться намотати кілька кіл локацією. І як нещодавно з'ясувалося, цього супротивника спеціально конструювали з метою викликати злість.

Автор аккаунта Daily Star Wars Games в Twitter опублікував серію зображень з дроїдом-падальником. Кожен знімок зроблений за допомогою фоторежиму і показує, що маленький робот виглядає вельми милим.

На пост відреагував геймдизайнер з Respawn Entertainment Мітчелл Ф Вульф. Він написав: "Один із моїх найособистіших впливів на гру: я розробив або, принаймні, керував кожною зустріччю дроїдів-падальників у грі. Я створив їх спеціально, щоб розлютити гравця. Деякі появи дроїдів-падальників можуть не розлютити гравця, і я приймаю це на свій рахунок".

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Star Wars Jedi: Survivor — основні подробиці

Події другої частини франшизи розгортаються через п'ять років після історії Fallen Order. Кел Кестіс перетворився з падавана на повноцінного джедая, який намагається вижити і протистояти Імперії на краю Галактики.

Бойова система в грі відсилає до Sekiro: Shadows Die Twice. Існують різні типи ударів, комбінацій та парирування, що дозволяє вивести ворога з рівноваги та здійснити критичну атаку.

Світ в проекті побудований за принципами метроідванії. Користувачі зможуть повертатися в уже відвідані місця, щоб за допомогою нових навичок пробиратися в раніше недоступні області.

Star Wars Jedi: Survivor вийде 28 квітня на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S.

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