Це буде вже дванадцята номерна гра в серії.

Старший виробничий менеджер NetherRealm Studios Джонатан Андерсен нещодавно опублікував фотографію свого столу. На зображенні присутня купа малюнків з персонажами з ігор компанії, а також видніються нижні частини двох моніторів з відкритими документами. Користувачі уважно вивчили знімок і знайшли на ньому підтвердження розробки Mortal Kombat 12.

Джонатан Андерсен видалив картинку через десять хвилин після публікації. Але гравці встигли поширити її в Мережі. Як передає портал VGC, на правому моніторі можна помітити документ MK12_Mast. Якщо файл з такою назвою існує, то NetherRealm трудиться саме над Mortal Kombat 12, а не Injustice 3 або файтингом з героями Marvel, як раніше говорилося в чутках.

На лівому моніторі Андерсена помітили відкрите відео з попередженням для інших розробників. Виробничий менеджер написав: "Наші фанати охоче обшарюють інтернет у пошуках будь-яких слідів. Будьте особливо обережні з цим матеріалом".

Коротко про Mortal Kombat

Перша частина франшизи вийшла в далекому 1992 році. Зараз серія включає 25 проектів, серед яких є відгалуження і перевидання.

Mortal Kombat 11 отримала відмінні відгуки від преси і користувачів. На Metacritic (PS4-версія) у неї стоїть оцінка 82 бали від критиків. А продажі MK11 ще влітку минулого року перевищили 12 мільйонів копій.

Редактор VentureBeat Джефф Грабб давно повідомляв, що NetherRealm Studios розробляє саме Mortal Kombat 12. Це вигідно для компанії, з фінансової точки зору.

Вас також можуть зацікавити новини: