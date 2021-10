Акторові довелося постаратися, щоб втілити в життя Get over here.

У 2022 році першій частині Mortal Kombat виповниться тридцять років. Творець і ідейний натхненник франшизи MK Ед Бун згадав про наближення ювілею в Twitter і поділився цікавим роликом. На відео показується, як записувалися рухи для легендарного прийому Скорпіона під назвою Get over here.

Роль одного з найвідоміших бійців Mortal Kombat виконав майстер бойових мистецтв Даніель Песіна. А фразу "Get over here", якою супроводжується застосування навички, озвучив Ед Бун. Під час використання прийому Скорпіон дістає свою фірмову зброю шенбяо і притягує з її допомогою ворога. У ролику нижче показано, як записувалася анімація використання здібності.

Процесом створення Get over here керував Ед Бун. Даніелю Песіні довелося багато разів повторювати рухи руками, щоб домогтися потрібного результату. Його рухи руками виглядають плавними, але розробники постійно вносили дрібні корективи. Саме тому актор здійснював одну спробу за іншою.

Детальніше про серію Mortal Kombat

Це одна з найпопулярніших франшиз серед файтингів. Її сукупні продажі перевищили 73 мільйони копій.

Остання частина серії на поточний момент — це Mortal Kombat 11. Підтримка гри вже припинена.

З чуток, NetherRealm Studios приступила до створення нового проекту у франшизі. Однак інформація поки офіційно не підтверджена.

Автор: Назар Степорук