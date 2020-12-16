Над Ratchet & Clank: Bullet Heck розробник працював у вільний час.

Геймдизайнер Джош Леман зі студії Insomniac Games, який працював над Marvel's Spider-Man, Sunset Overdrive та Ratchet & Clank, створив в Dreams власну гру.

Про це стало відомо на трансляції творців Dreams зі студії Media Molecule.

Проект розробника отримав підзаголовок Bullet Heck. Це скролл-шутер за мотивами серії Ratchet & Clank. Його в "конструкторі" Dreams на PlayStation 4 геймдизайнер робив у вільний від роботи час.

Читайте такожРецензія на Dreams. Гра, яка зробить вас розробником

Зараз в грі є повноцінний рівень битви з босом, де Ретчет і Кланк б'ються з Доктором Нефаріусом. Під час битви потрібно набрати якомога більше очок.

Більшу частину проекту Леман створив самостійно. А ось моделі персонажів і музику йому допомогли зробити інші члени ігрового співтовариства Dreams. Розробник останнім часом багато грав в 2D-шутери і працював над новою повноцінною частиною Ratchet & Clank для PlayStation 5. В результаті йому спало на думку створити 2D-гру у всесвіті Ratchet & Clank. А втілити ідею він вирішив у "конструкторі" Dreams.

"Я спробував Dreams, вирішивши, що було б круто повернутися до інструментів від Media Molecule і поглянути на них з іншої точки зору – як людина, яка працювала над великими іграми" – розповів Леман.

На стрімі розробник також підкреслив, що не може нічого розповідати про майбутню Ratchet & Clank: Rift Apart. А ось, створена особисто ним, Ratchet & Clank: Bullet Heck після трансляції була викладена у відкритий доступ в Dreams. Тепер будь-який гравець може її випробувати.

Детальніше про Dreams

Dreams – це ексклюзив PlayStation, який дозволяє користувачам створювати власні ігри. Dreams схожа на суміш конструктора ігор і соціальної мережі, де гравці можуть познайомитися з проектами інших користувачів, ставити лайки, підписуватися, а також створювати і публікувати власні відеоігри. У Dreams є внутрішньоігровий редактор, де можна робити проекти абсолютно різних жанрів: від платформерів і гонок до космічних симуляторів, хоррорів і шутерів від першої особи. Можна використовувати як готові моделі персонажів і оточення, так і створювати власні. А ось логіку, тригери, освітлення, катсцени та інші елементи гри потрібно робити самому.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов