Сторінка Gord вже з'явилася в Steam / скріншот
Стен Джаст, колишній продюсер рольового екшену "Відьмак 3: Дике Полювання", представив свій новий проект – похмуру стратегію Gord.
Анонсує трейлер Gord
- Дії Gord розгортаються у похмурому фентезійному світі, натхненному слов'янським фольклором.
- Гравцеві належить керувати власним поселенням, захищати його від інших племен, чудовиськ та різних небезпек, які ховаються в лісі. Крім того, потрібно стежити за станом мешканців свого села. Показники розсудливості і тягаря у юнітів впливатимуть на різноманітні події. А якщо вони досягнуть критичної позначки, то персонаж перестане підкорятися гравцеві.
Поселення в Gord / скріншот
- У Gord буде сюжетна кампанія, побічні завдання, а також процедурно згенеровані випробування.
Gord вийде у 2022 році на ПК та консолях нового покоління. На цей час у гри з'явилася сторінка в Steam.