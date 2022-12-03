Йдеться про бойовик Sifu.

Екшен з елементами beat 'em up Sifu від французької студії Sloclap став одним з відкриттів цього року, що підтверджує огляд УНІАН. Гра здобула велику популярність завдяки своїй складності та бойовій системі. На проект навіть звернули увагу в Голлівуді. Студія Story Kitchen домовилася з розробниками гри про виробництво екранізації.

За даними видання Deadline, картина описується, як суміш фільмів "Джон Уік" і "Час" М. Найт Ш'ямалана. За сценарій адаптації Sifu відповідає Дерек Колстад, який написав сюжети для всіх частин "Джона Уіка", "Ніхто" і серіалу "Сокіл і Зимовий солдат". Він же займає крісло продюсера разом з Дмитром М. Джонсоном, Майком Голдбергом, Деном Джевонсом, Тімоті І. Стівенсоном і Джеффом Людвігом.

На поточний момент невідомо, наскільки точно сюжет картини буде повторювати історію в грі. Відомості про акторів, які виконають головні ролі, теж відсутні.

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Кілька подробиць про Sifu

У грі розповідається історія помсти. Головний герой хоче розправитися з п'ятьма вбивцями батька, які виступають босами. Це і є основна мета користувачів.

Sifu включає елементи метроідванії і "рогалика". А її бойова система частково натхненна Sekiro: Shadows Die Twice.

На Metacritic (PS5-версія) Sifu отримала 80 балів після 62 рецензій від критиків.

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