Проект отримав максимальні оцінки від провідних профільних видань.

Нещодавно спала заборона на публікацію оглядів Elden Ring — нового рольового екшена від студії FromSoftware і автора "Гри престолів" Джорджа Мартіна. Якщо вірити рецензіям західних видань, то розробники Dark Souls випустили справжній шедевр. Журналісти навперебій хвалять ледве не кожен аспект проекту.

Elden Ring вже увійшла в список кращих ігор в історії, на думку критиків. На Metacritic (PS5-версія) екшен-RPG FromSoftware має 97 балів після 43 оглядів. На сторінках для ПК і Xbox Series X красуються 95 балів, але там рецензій менше. А на OpenCritic, другому відомому агрегаторі оцінок, Elden Ring взагалі вирвалася на перше місце серед усіх проектів. Витяги з оглядів окремих західних видань присутні нижче.

PC Invasion (10 з 10): "Elden Ring — це видовище і диво, на яке варто подивитися. Незважаючи на деякі проблеми, загальний досвід залишається глибоко захоплюючим. Це одна з найкращих ігор з відкритим світом, в яку я коли-небудь грав".

VGC (5 з 5): "Elden Ring — це фантастична гра, яка все ще здатна подарувати ні з чим незрівнянний захват від перемоги над складним босом після багатогодинної битви. Ті, хто поклоняється церкві Souls-like, знайдуть гру, в якій є практично все, чого вони коли-небудь хотіли".

ZTGD (8 з 10): "Незважаючи на те що технічні проблеми, пов'язані з неповноцінним портом для ПК, і звичні атрибути формули відкритого світу істотно зіпсували моє враження від гри, Elden Ring, як і раніше, можна назвати вражаючим досягненням, що об'єднує в собі захоплюючий дизайн світу, дослідження і бої".

Elden Ring — основні подробиці

Elden Ring — це найбільша гра FromSoftware. У ній буде безшовний відкритий світ, динамічна система погодних умов і зміна часу доби.

Подорожувати по локаціях гри можна верхи на коні.

Користувачі повинні створити персонажа і прокачати його під власний стиль бою.

У сутичках можна застосовувати різноманітну зброю, магію та інші навички.

Крім звичайних поєдинків, в грі будуть елементи потайного проходження.

Попередні замовлення проекту вже відкриті. У Steam ціна становить 799 гривень.

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