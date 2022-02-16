Для запуску гри знадобиться як мінімум 12 Гбайт оперативної пам'яті.

FromSoftware опублікувала фінальні системні вимоги Elden Ring — нового рольового екшена, який створювався у співпраці з автором циклу "Пісня льоду і полум'я" Джорджем Мартіном. Раніше японська студія виклала мінімальні параметри в Steam, але потім їх видалила. Тоді багато користувачів подумали, що сталася помилка, але нічого подібного. Мінімальні системні вимоги аналогічні тим, які раніше опублікували в сервісі Valve. Просто до них додали рекомендовані характеристики.

Для запуску гри з низькими налаштуваннями буде достатньо "народної" відеокарти GTX 1060. Цей графічний процесор, як і раніше, займає перше місце за кількістю власників в Steam. ЦП знадобиться рівня i5-8400, а оперативної пам'яті потрібно не менше 12 Гбайт. Чому так багато, поки незрозуміло. У рекомендованих параметрах присутнє більш потужне "залізо", але флагманські відеокарти поточного покоління гравцям не знадобляться.

Мінімальні системні вимоги:

ОС: Windows 10;

процесор: Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 3 3300X;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 на 3 Гбайт або AMD Radeon RX 580 на 4 Гбайт;

оперативна пам'ять: 12 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на накопичувачі: 60 Гбайт.

Рекомендовані системні вимоги:

ОС: Windows 10, Windows 11;

процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3600X;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 на 8 Гбайт або AMD Radeon RX Vega 56 на 8 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на накопичувачі: 60 Гбайт.

Elden Ring — основні подробиці

Elden Ring — це найбільша гра FromSoftware. У ній буде безшовний відкритий світ, динамічна система погодних умов і зміна часу доби.

Подорожувати по локаціях гри можна верхи на коні.

Користувачі повинні створити персонажа і прокачати його під власний стиль бою.

У сутичках можна застосовувати різноманітну зброю, магію та інші навички.

Крім звичайних поєдинків, в грі будуть елементи потайного проходження.

Попередні замовлення проекту вже відкриті. У Steam ціна становить 799 гривень.

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