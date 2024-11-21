Одну з найпровальніших ігор 2024 року віддають із 95% знижкою – їй варто дати шанс

Настрої навколо Kill the Justice League були настільки негативними, що Sony навіть повертала гравцям гроші.

У лютому всіма відома студія Rocksteady, яка подарувала нам трилогію Batman: Arkham, випустила Suicide Squad: Kill the Justice League – свою нову гру, що мала стати однією з найгучніших релізів року. У якомусь сенсі так воно і вийшло, але з інших причин.

Реліз Suicide Squad: Kill The Justice League обернувся для видавця Warner Bros. цілковитим провалом не тільки в плані оцінок (середній бал – 59 зі 100), а й у фінансовому. Компанія втратила на цій грі щонайменше 200 мільйонів доларів, Sony повертала гравцям гроші, подібно до ситуації з Cyberpunk 2077, а в самій Rocksteady відбулися звільнення після провалу.

Тепер, через дев'ять місяців після виходу, екшен віддають із вражаючою знижкою в 95%, причому відразу за розширене видання – щоправда, тільки в Epic Games Store. Його зараз можна купити за 164 грн і діє пропозиція до 3 грудня. Первісно ціна цього видання становила 3299 грн. Це дасть доступ до внутрішньоігрового контенту, включно з косметичними предметами і бойовою перепусткою.

У тих, хто хотів особисто ознайомитися з тайтлом, а не довіряти загальній думці – є непоганий шанс. Тим більше, що в Steam гра отримала близько 7000 відгуків, з яких 67% – позитивні.

На відміну від попередніх ігор від Rocksteadу, які фокусувалися на одиночній сюжетній кампанії та продуманих бойових механіках, Kill The Justice League сильно зав'язана на сервісних елементах і являє собою лутер-шутер на чотирьох осіб.

Проте у гри все одно є повноцінна сюжетна кампанія, яка продовжує події Arkham Knight 2015 року. Сюжет присвячений боротьбі членів Загону самогубців з героями "Ліги Справедливості", наприклад, Бетменом і Суперменом. Усі вони опинилися під контролем Брейніака. Середнє проходження сюжетної кампанії без побічних квестів – близько 10 годин.

Сервери Suicide Squad: Kill The Justice League продовжують свою роботу, незважаючи на фінансовий провал. Проте через серйозні збитки гра не отримає нового контенту. Випущені будуть тільки ті сезони, які раніше анонсували розробники. Наразі триває 3-й сезон.

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