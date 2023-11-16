Побачені кадри гри-сервісу не викликали у них ентузіазму, особливо після чудових ігор Rocksteady про Бетмена.

Студія Rocksteady, яка подарувала нам серію відеоігор Batman: Arkham, випустила на YouTube довге відео по своїй майбутній грі Suicide Squad: Kill the Justice League. У ній гравцям належить взяти на себе роль членів Загону Самогубців, групи суперлиходіїв на службі уряду.

У майже 20-хвилинному ролику розробники діляться подробицями про сюжетну зав'язку та ігрові механіки. У кожного з чотирьох персонажів – Харлі Квінн, Дедшот, Король Акула і Капітан Бумеранг – будуть свої навички, на яких і будується геймплей. У проєкті реалізовано миттєве перемикання між бійцями, а також кооператив.

Гравці нову презентацію не злюбили. Розширення для YouTube дозволяє побачити, що число дизлайків на основному каналі гри досягло 16 тисяч при 9400 лайках. Багато в чому це пов'язано з тим, що гра сильно зав'язана на сервісних елементах, а більшу частину контенту доведеться докуповувати окремо. Відомо, що у гри буде бойовий пропуск за аналогією з Call of Duty.

Разом з тим в коментарях до ролика користувачі відзначають, що побачені кадри в цілому не викликають у них ентузіазму. Частина фанатів зізнався, що їм просто сумно бачити подібний результат після чудових ігор компанії про Бетмена. Раніше була інформація, що видавець Warner Bros. "зарубив" проєкт Rocksteady про Супермена і фактично змусив їх робити гру за мотивами "Загону Самогубців".

Геймплейний трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League

Детальніше про Suicide Squad: Kill the Justice League

Це екшен з видом від третьої особи, в якому розповідається про чотирьох антигероїв. У список увійшли Харлі Квінн, Дедшот, Король Акула і Капітан Бумеранг.

Сюжет присвячений боротьбі протагоністів із супергероями з "Ліги Справедливості", зокрема Бетменом і Суперменом. Всі вони опинилися під контролем Брейніака.

Реліз гри про Загін самогубців заплановано на 2 лютого 2024 року для PS5, Xbox Series і ПК.

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