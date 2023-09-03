Повноцінний запуск Starfield відбудеться 6 вересня. Поки що гру можуть оцінити ті, хто попередньо замовив преміум-видання на ПК й консолях Xbox Series.

Starfield, перший масштабний проєкт Bethesda після Skyrim, був добре прийнятий як журналістами, так і простими геймерами, проте, як з'ясувалося, оптимізація гри на ПК залишає бажати кращого.

Різні профільні видання і фахівець провели тестування Starfield на різних відеокартах й поділилися результатами. Тестування проводилося в одній з найвимогливіших локаціях гри – Новій Атлантиді – з великою кількістю NPC.

Для комфортної гри на ультра-налаштуваннях в 1080p потрібно RTX 4070 чи RTX 3080. Якщо ви граєте в 1440p, то тут знадобиться хоча б RX 6950 XT чи RTX 4080.

Тільки одна наявна відеокарта здатна видавати 60 fps в роздільність здатності 4К з високими настройками графіки. Це GeForce RTX 4090. З карт минулого покоління RTX 3090 Ti і Radeon RX 6950 XT максимум можна "вичавити" 40 fps. Відео дня

Також гра дуже вимоглива до процесора. Наприклад, "народний" Ryzen 5600 в зв'язці з RTX 4090 видає лише 57,7 fps на ультра налаштуваннях графіки в 1080р. Власники лінійки Ryzen 3000 і нижче максимум можуть розраховувати на фреймрейт до 50 кадрів в секунду.

Є і позитивні моменти: "це найменш забагована гра Bethesda". Ті, хто в неї вже грають, кажуть, що у грі дійсно дуже мало багів. Нагадаємо, що Bethesda відкладала реліз гри на рік якраз-таки для того, щоб витратити більше часу на полірування.

Водночас, за словами фахівців, Starfield добре виглядає навіть на "середньо-низьких" налаштуваннях графіки – для підвищення продуктивності можна знизити низку налаштувань або включити FSR 2, при цьому зображення не стане сильно гірше.

Що стосується консольних версій гри, то в Digital Foundry в цілому залишилися задоволені станом Starfield на Xbox Series. На обох консолях гра працює при 30 FPS, без якихось явних і серйозних проблем. Втім, у великих містах час від часу виникають не тільки просадки, а й стттери.

Нагадаємо, повноцінний запуск Starfield відбудеться 6 вересня. Поки що гру можуть оцінити ті, хто попередньо замовив преміум-видання на ПК й консолях Xbox Series.

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