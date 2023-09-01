Володарі розширених версій Starfield вже можуть починати гру.

Компанія Bethesda відкрила ранній доступ до своєї нової космічної RPG Starfield для всіх, хто попередньо замовив преміум-видання гри на ПК та консолях Xbox Series.

Виявилося, що в грі не було ніякого захисту від злому, тому делюкс-версія, що дає ранній доступ до гри, з'явилась на торентах прямо в день виходу. І майже за тиждень до повноцінного релізу для всіх, хто обрав стандартне видання.

Гравці тільки починають свою пригоду в світі Starfield, тому докладні відгуки про їх враження будуть доступні пізніше. До слова, на Reddit вже є скарги перших користувачів, що гра не запускається на Xbox і PC. Інші скаржаться на часті вильоти в головному меню. Судячи з усього, іноді допомагають перезавантаження пристрою і обмеження FPS.

На момент написання новини рейтинг Starfield на Metacritic склав 88 балів зі 100 на основі близько 50 рецензії. Практично всі видання сходяться на думці, що перша більш ніж за 25 років гра від Bethesda за оригінальним IP вийшла хорошою "пісочницею", досить типовою для студії. Однак це не та гра, що "визначає покоління", яку очікувало більшість.

Повноцінний запуск гри відбудеться 6 вересня. А поки можна поглянути на перші 39 хвилин проходження на ПК.

Starfield – основні подробиці

Starfield є першою оригінальною франшизою Bethesda, творців Skyrim і Fallout 4, за 25 років. Тодд Говард називає Starfield "проєктом нового покоління".

Дія гри розгортається в XXIV столітті. Ми в ролі членів організації "Сузір'я" будемо шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

За жанром, це рольова гра з елементами екшену. Геймплей включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Гравці зможуть відвідати більше ніж десять тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

Проходження основної сюжетної лінії займе 30-40 годин. Ще понад 100 годин – побічні квести, а кількість потрібного часу для дослідження кожної щілини навряд чи піддається обліку.

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