Sherlock Holmes The Awakened вийде 11 квітня 2023 року на всіх платформах.

Українська студія Frogwares в середині лютого оголосила про перенесення Sherlock Holmes The Awakened на невеликий термін. Вона обіцяла скоро назвати нову дату релізу і дотримала слова. Гра стане доступною 11 квітня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S та Nintendo Switch.

Frogwares випустила свіжий трейлер Sherlock Holmes The Awakened. У першій половині ролика розкривається сюжетна зав'язка під нарізку кадрів з демонстрацією локацій і персонажів. Доктор Ватсон повідомляє про жахливі події і дикість, яку він ніколи раніше не бачив. Глядачам також показують підвішені тіла і фанатика, який проголошує про пробудження землі.

А потім йдуть геймплейні кадри Sherlock Holmes The Awakened. Користувачі можуть побачити звичні для серії механіки. Сюди відносяться огляд предметів, пошук доказів, складання правильного ланцюжка дій і вибір одягу. У трейлері також показана головоломка з манекенами і лазерами.

Після оголошення дати релізу Frogwares опублікувала системні вимоги гри в Steam. А ще студя відкрила попередні замовлення, за які можна отримати набір костюмів для Шерлока Холмса.

Мінімальні вимоги

ОС: Windows 10 (64-біт);

процесор: Intel Core i5-3470 або AMD Ryzen 3 1200;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 (4 Гбайт) або AMD Radeon R9 380 (4 Гбайт).

Рекомендовані вимоги

ОС: Windows 10 (64-біт);

процесор: Intel Core i7-6700 або AMD Ryzen 5 2600;

оперативна пам'ять: 12 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт) або AMD Radeon RX 590 (8 Гбайт).

Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основні подробиці

Сюжет в оригіналі присвячено першій справі Холмса — розслідуванню зникнення людини, яке поступово переростає в боротьбу з культом фанатиків Ктулху. У ремейку історію змінять: покажуть молодого сищика і його першу справа разом з Ватсоном. Судячи з усього, The Awakened стане продовженням Chapter One.

Користувачі будуть розслідувати низку злочинів, які пов'язані між собою. Кожній справі присвячена окрема напіввідкрита локація

Гравці повинні вивчати оточення, збирати докази, допитувати підозрюваних і свідків, вибираючи правильні питання, і відтворювати послідовність подій в уяві Холмса.

Гра обзаведеться додатковими квестами, а також новою механікою розслідування.

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