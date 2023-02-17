Студії Frogwares потрібно кілька додаткових тижнів на випуск проєкту.

Російські обстріли енергетичної інфраструктури України ускладнили роботу для багатьох громадян. Сюди відносяться і творці зі студії Frogwares, які готують до релізу нову гру — Sherlock Holmes The Awakened. Команда опублікувала на своєму офіційному YouTube-каналі відео, в якому заявила про перенесення проєкту. У зв'язку з відключеннями світла через терористичні атаки РФ компанії знадобився додатковий час на доопрацювання своєї детективної пригоди.

Sherlock Holmes The Awakened планували випустити в лютому, хоча точну дату не називали. Тепер реліз змістили на березень-квітень. Конкретний день запуску Frogwares оголосить за місяць до виходу, спираючись на решту роботи.

У свіжому ролику команда розповіла про складнощі створення Sherlock Holmes The Awakened в умовах регулярних відключень світла. Як заявив голова видавничого напрямку компанії Сергій Оганесян, після важкого робочого дня немає можливості приготувати собі поїсти і відпочити — доводиться сидіти в темряві і дивитися в стінку.

"Ось така у них армія. Нарешті знайшли собі гідного противника — наші трансформатори", — розповів Оганесян.

Потім у ролику йде розповідь про те, як повітряні сили ЗСУ відбивають ракетні атаки, а українці шукають собі альтернативні джерела живлення. Офіс Frogwares в Києві забезпечений світлом, але частина співробітників працюють віддалено. Через це не у всіх є можливість вийти на зв'язок в потрібний момент. В результаті процеси, які займали години, розтягнулися на дні. А люди інколи відпрацьовують робочий час ночами.

Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основні подробиці

Сюжет в оригіналі присвячено першій справі Холмса — розслідуванню зникнення людини, яке поступово переростає в боротьбу з культом фанатиків Ктулху. У ремейку історію змінять: покажуть молодого сищика і його першу справа разом з Ватсоном. Судячи з усього, The Awakened стане продовженням Chapter One.

Користувачі будуть розслідувати низку злочинів, які пов'язані між собою. Кожній справі присвячена окрема напіввідкрита локація

Гравці повинні вивчати оточення, збирати докази, допитувати підозрюваних і свідків, вибираючи правильні питання, і відтворювати послідовність подій в уяві Холмса.

Гра обзаведеться додатковими квестами, а також новою механікою розслідування.

Sherlock Holmes The Awakened вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch, точна дата релізу поки не повідомляється.

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