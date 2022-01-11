Переможці скоро отримають свої призи.

УНІАН провів пряму трансляцію, на якій випадковим чином визначив переможців у конкурсі з роздачею золота для World of Tanks. Нікнейми щасливчиків ми відправимо розробникам, щоб на їх акаунти нарахували преміальну валюту.

Читайте такожКонкурс: УНІАН роздає 10 тисяч золота для популярної онлайн-гри World of TanksВсього було подано 1965 заявок. З них довелося відсіяти 802, так як багато учасників, на жаль, не виконало простих умов конкурсу. Одні завчасно відписалися від Telegram-каналу "УНІАН Ігри", другі — створили безліч дублів, треті — вказали імена, номери телефонів і електронну пошту замість своїх псевдонімів в Telegram. Ми пішли назустріч аудиторії і додали до переліку претендентів на роздачу золота всіх, кого зуміли ідентифікувати серед підписників.

Інших довелося виключити, хоча наша редакція багаторазово підкреслювала, що треба вказати нікнейм в Telegram. Він починається з @, а інші дані не підходять. Наприклад, імена у багатьох повторюються, тому стає неможливо визначити, чи є людина серед підпісників.

Переможці в конкурсі від УНІАН

Перше місце (5 тисяч золота) — Dmitriy_Sv.

Друге місце (2,5 тисячі золота) — GVS_gg.

Третє місце (2,5 тисячі золота) — DonZyab Lyar.

Золото буде нараховано прямо на акаунти гравців зі списку вище. Всім, хто взяв участь — величезне спасибі. А якщо ви не потрапили в число переможців, то не турбуйтеся — конкурси від УНІАН продовжаться. У майбутньому ми розіграємо ще багато цікавих призів. Слідкуйте за інформацією на нашому сайті і Telegram-каналі, щоб нічого не пропустити.

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