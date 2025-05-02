Однією з підказок стала інформація про скасовану гру у всесвіті "Того, хто біжить по лезу".

У мережі раніше з'являлися повідомлення, що "начинка" PlayStation 6 вже готова, а пізніше в 2025-му почнеться розсилка девкітів для розробників ігор. Зі свого боку, Microsoft також працює над наступним поколінням Xbox. Тепер, схоже, що обидві консолі наступного покоління вийдуть у 2027 році.

Хоча жодна з компаній нічого офіційно не заявляла, скасована і раніше неанонсована гра у всесвіті Blade Runner від Supermassive Games (Until Dawn) пролила світло на конкретні деталі.

За даними видання Insider Gaming, проєкт планували випустити у вересні 2027 року не тільки для поточних платформ (PlayStation 5, Xbox Series ПК), а й для систем "10-го покоління", під якими маються на увазі майбутні консолі Sony і Microsoft.

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Це може вказувати на те, що розробник або має в своєму розпорядженні інформацію про терміни виходу нового обладнання, або впевнений, що воно буде доступне до зазначеного часу. З огляду на тісні робочі відносини Supermassive з Sony в минулому (студія довгий час створювала ексклюзиви для PlayStation), не виключено, що Sony могла поділитися з партнерами попередніми планами щодо запуску нової консолі.

Таким чином, дата виходу в 2027 році виглядає цілком імовірною, вважають у виданні Metro, тим більше що інші інсайдери також вказували на цей рік як на можливий термін появи PlayStation 6 і наступного покоління Xbox.

Якщо простежити історію релізів, то PlayStation 4 і Xbox One вийшли 2013 року, а через сім років, 2020 року, з'явилися PlayStation 5 і Xbox Series. Отже, логічне завершення чергового семирічного циклу припадає на 2027 рік - імовірний термін виходу наступного покоління ігрових консолей.

Крім того, повідомляється, що і Sony, і Microsoft також випустять портативні версії консолей поряд із повноцінними стаціонарними пристроями.

Тим часом нова консоль Nintendo, Switch 2, надійде в продаж уже 5 червня за ціною від 470 євро. Деякі ігри при цьому подорожчають. Так, за картридж Mario Kart World доведеться заплатити 90 євро (~4100 грн), а "дешева" цифрова версія обійдеться в €80.

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