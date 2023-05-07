Навіть давня Borderlands 2 обганяє свіжий шутер Arkane Studios.

Схоже, Redfall може стати мертвонародженою грою і повторити долю Babylon's Fall і Anthem. На тлі жахливого технічного стану і низьких оцінок у свіжого шутера Arkane Studios був малий онлайн в Steam на релізі. Максимальний показник виявився в три рази нижчим, ніж у Dishonored 2 і Deathloop. А через п'ять днів після запуску кількість людей впала до критичних значень.

Redfall — це кооперативний шутер, тому пошук команди в ньому вкрай важливий. Проєкт можна пройти самостійно, проте він спроектований саме для групових розваг. І ось як раз з підбором партнерів у користувачів Steam можуть виникнути проблеми.

Онлайн в Redfall обвалився до критично низьких значень. На момент написання матеріалу в грі перебували 826 осіб. Піковий показник за добу склав 1561 користувачів. Помітно швидке падіння інтересу до гри навіть на вихідних, коли онлайн в нових проєктах зазвичай навпаки зростає.

Відео дня

Для порівняння можна взяти Borderlands 2 — теж шутер з акцентом на зборі екіпіровки, який вийшов в 2012 році. У ньому на момент написання новини розважалися 2413 осіб, а на піку за добу було майже в два рази більше. Здається, у Arkane Studios величезні проблеми з утриманням аудиторії.

Redfall — основні подробиці

У грі належить боротися з вампірами, які з'явилися в результаті наукових експериментів. Вони спричинили сонячне затемнення і висушили воду навколо острова Редфолл.

Геймплей Redfall включає перестрілки, вивчення місцевості і збір кращої екіпіровки. Спорядження в грі ділиться на рівні якості — від звичайного до легендарного.

Проходити шутер можна як поодинці, так і в кооперативі. Розробники стверджують, що в проєкті є багато фірмових елементів Arkane.

Redfall вийшла 2 травня 2023 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

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