Шутер отримав настільки низькі оцінки.

Redfall стала катастрофою для Microsoft і Bethesda Softworks. Гра Arkane Studios вийшла в жахливому технічному стані і в цілому виявилася посередньою. Голові Xbox Філу Спенсеру навіть довелося виправдовуватися за такий провал. Він взяв на себе всю відповідальність і заявив, що Microsoft очікувала побачити вищі оцінки Redfall. Однак проєкт розгромили як критики, так і користувачі. Завдяки останнім шутер навіть потрапив в список найгірших релізів в Steam.

На сайті Steam 250 зібрані різноманітні рейтинги ігор в сервісі Valve. Серед них є список "Зал ганьби" (Hall оf Shame), куди увійшли 100 найгірших проєктів за весь час існування магазину. При формуванні кожного переліку використовується спеціальний алгоритм, в якому враховуються негативні рецензії, загальна кількість відгуків і середній бал. В результаті грі присуджується певне місце в рейтингу.

Нещодавно Redfall приєдналася до проєктів у верхній частині "Залу ганьби". Свіжий шутер Arkane Studios відразу увірвався на 14 позицію з показником 2,85 бала. Він присуджується на основі вищеописаного алгоритму. Поруч з новинкою знаходяться такі "шедеври", як Sacred 3 і Umbrella Corps. Навіть провальна Battlefield 2042 розташувалася на 14 рядків вище.

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Redfall — основні подробиці

У грі належить боротися з вампірами, які з'явилися в результаті наукових експериментів. Вони спричинили сонячне затемнення і висушили воду навколо острова Редфолл.

Геймплей Redfall включає перестрілки, вивчення місцевості і збір кращої екіпіровки. Спорядження в грі ділиться на рівні якості — від звичайного до легендарного.

Проходити шутер можна як поодинці, так і в кооперативі. Розробники стверджують, що в проєкті є багато фірмових елементів Arkane.

Redfall вийшла 2 травня 2023 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

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