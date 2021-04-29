У ремастер додали 16 фракцій, нову механіку торгівлі та можливість встановлювати моди.

Сьогодні, 29 квітня, в магазині цифрової дистрибуції Steam відбувся реліз ремастера культової стратегії Total War: Rome.

З нагоди виходу студія Creative Assembly випустила трейлер оновленої класики.

Трейлер Total War: Rome Remastered

В Total War: Rome Remastered розробники поліпшили текстури, оновили графіку, додавши підтримку 4К та ультрашироких моніторів, переробили інтерфейс і навчання, а також додали 16 фракцій, нову механіку торгівлі та можливість встановлювати моди зі Steam Workshop.

Крім того, ремастер підтримує кроссплей між Windows, macOS та Linux. Щоб запустити гру з мінімальними системними вимогами, знадобиться відеокарта, починаючи від NVIDIA GTX 600 series (1 ГБ), 6 ГБ оперативної пам'яті та 45 ГБ вільного місця на жорсткому диску.

Нагадаємо, Total War: Rome – це 4X-глобальна покрокова стратегія з тактичними битвами у реальному часі. Оригінальна гра вийшла у 2004 році на ПК, а з часом її випустили й на смартфони. У рік свого релізу Total War: Rome увійшла в топ-20 найбільш продаваних комп'ютерних ігор.

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Автор: Сергій Коршунов