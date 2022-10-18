У ролику показуються небезпеки і негаразди, з якими доведеться зіткнутися головним героям.

Asobo Studio і Focus Entertainment випустили трейлер A Plague Tale: Requiem на честь релізу гри. Драматичний ролик присвятили проблемам головних героїв і небезпекам, з якими їм доведеться зіткнутися.

Відео починається з розмови АміціЇ і Луки. Дівчина розповідає, що після подій A Plague Tale: Innocence її брат Гуго сильно турбувався. Він не хотів виникнення чуми в новому регіоні Франції, куди приїхали головні герої.

Після місяців в дорозі Аміція намагалася заспокоїти брата, мовляв, все залишилося в минулому. Однак події повторилися: протагоністам знову довелося зіткнутися з полчищами щурів, ворожими солдатами і смертями. Небезпек стало ще більше, але і Аміція подорослішала. Тепер дівчина більш жорстко розправляється з ворогами, що демонструється в трейлері.

Нагадаємо, західні критики вже встигли оцінити A Plague Tale: Requiem. Пригодницький екшен з елементами стелса отримав від 76 до 86 балів залежно від платформи. У Steam гра має 80% позитивних відгуків з 228 загальних.

A Plague Tale: Requiem — основні подробиці

Події в сиквелі розвиваються після історії Innocence. Головні герої вирушили в південні регіони Франції, але через хворобу Гуго їм знову довелося виживати посеред чуми.

Основна ціль в Requiem — пошуки загадкового острова. Паралельно Аміціі належить битися з ворожими солдатами і дізнатися таємницю родового прокляття.

Геймплей у другій частині поліпшили і збагатили новими механіками. Наприклад, у Аміціі з'явилося більше пристосувань для відволікання уваги і усунення супротивників. Гуго отримав свою роль в бою — він вміє сканувати місцевість за допомогою щурів і показувати розташування ворогів.

A Plague Tale: Requiem вийшла 18 жовтня 2022 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch (хмарна версія).

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