Реліз заплановано на 12 жовтня, але його можуть змістити на листопад.

Автор YouTube-каналу під псевдонімом j0nathan першим розповів про існування Assassins Creed Mirage і поділився правдивими деталями. Слідом за цим витоком Ubisoft довелося вимушено анонсувати гру. А тепер інсайдер розкрив дату релізу очікуваного стелс-екшену.

У своєму свіжому ролику j0nathan повідомив, що реліз Assassins Creed Mirage призначений на 12 жовтня. Однак є ймовірність перенесення запуску на листопад, якщо розробникам знадобиться додатковий час. Інформація в цілому збігається з нещодавньою заявою інсайдера Тома Хендерсона. За його даними Ubisoft перенесла гру у внутрішньому графіку з серпня на жовтень. При цьому офіційно дату виходу ще не оголошували.

Новий ролик від j0nathan також включає іншу важливу інформацію. Як повідомив блогер, Assassins Creed Mirage буде значно меншою за масштабами в порівнянні з кількома попередніми частинами серії. За сюжетом користувачам знадобиться усунути чотири цілі. У грі реалізовано дерево прокачування, але воно включає лише 15 навичок. А фрагменти історії в сучасності будуть зведені до мінімуму.

Assassin's Creed Mirage — головні подробиці

Події гри розгортаються між 860-ми і 870-ми роками. Місцем дії стане Багдад, який розділений на чотири райони. Жителі міста будуть активно реагувати на дії Басіма.

Геймплей в проекті натхненний дебютними частинами франшизи. Рольових елементів, наприклад, підвищення рівня і вибору реплік в діалогах, не буде. Зате з'являться нові анімації, а всі аспекти ігрового процесу стануть більш відточеними.

Основний акцент робиться на стелсі і елементах геймплея, які були присутні в ранніх частинах франшизи.

Басім володіє власним аналогом орлиного зору.

Assassin's Creed Mirage вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Передзамовлення гри вже доступно — за нього передбачено бонусний квест "Сорок розбійників". Користувачі також можуть замовити колекційне видання з фігуркою Басіма, стілбуком і скіном в стилі "Принца Персії".

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