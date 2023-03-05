Гру планували зробити похмурою і лякаючою.

У Мережі іноді з'являються концепти, ролики і навіть геймплейні демонстрації скасованих ігор. Вони дозволяють уявити, які проєкти назавжди втратили користувачі. Нещодавно в Twitter опублікували трейлер DOOM 4, яку студія id Software розробляла до перезапуску серії 2016 року.

Відео опублікував автор аккаунта VideoGameArch. За його словами, ролик показували в рамках різдвяної презентації гри в 2012 році. Кадри трейлера підтверджують, що в DOOM 4 планували зробити великий акцент на елементах хорора. На локаціях сильно обмежене освітлення, а дизайн ворогів місцями відсилає до Dead Space. Один із супротивників міг швидко повзати по стелі, а другий мав безліч кінцівок.

Ближче до кінця ролика глядачам продемонстрували перестрілки. Головний герой застосовував дробовик і удари кулаками для знищення демонів. На жаль, використання іншої зброї в трейлер не включили.

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Якою замислювалася DOOM 4

До перезапуску 2016 року id Software працювала над четвертою частиною. У той час на піку популярності була Call of Duty, тому розробники орієнтувалися на цю серію.

DOOM 4 планували зробити більш приземленою з перестрілками в дусі шутерів про сучасну війну. В результаті від такого бачення відмовилися, оскільки воно не відповідало духу франшизи.

"За підсумком у гри просто не було деяких фундаментальних для серії речей. Від DOOM там була одна назва", — розповів Хьюго Мартін, керівник розробки DOOM Eternal.

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