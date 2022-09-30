Bethesda Game Studios продовжує ділитися подробицями своєї наступної екшен-RPG Starfield. Цього разу студія опублікувала головну музичну тему гри. Її на піаніно виконав відомий композитор Інон Зур.
Мелодія добре підходить під атмосферу проекту. У ній відчувається велич далекого космосу, важливість місії головного героя, загадковість і невідомість.
Інон Зур в черговий раз довів, що добре відчуває ігри, над якими працює. Він прославився, як композитор Dragon Age і Fallout, а до його недавніх робіт відносяться Outriders і Syberia: The World Before.
Кадри з Зуром, що грає на піаніно, перериваються вставками з Starfield. Однак нічого нового розробники не показали. Всі фрагменти в свіжому ролику взяті з літньої геймплейної демонстрації.
Starfield — основні подробиці
- Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.
- Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.
- У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.
- Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S.