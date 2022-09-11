Гравці дійсно відправляться на Далекий Схід.

Всі витоки, які виникали в Мережі протягом двох тижнів, підтвердилася. На заході Ubisoft Forward французьке видавництво Ubisoft повноцінно анонсувало Assassin's Creed Mirage. У продовженні знаменитої франшизи користувачі відправляться підкорювати Багдад в ролі відомого персонажа.

Дебютний кінематографічний вийшов видовищним. Ролик показує, як Басім, відомий фанатам Assassin's Creed Valhalla, з простого злодія перетворився на вмілого асасина. Він вступив в орден "Незримих", навчився використовувати прихований клинок, освоїв акробатичні навички і різні пристосування.

Геймплейні кадри в першому трейлері відсутні, але деякі уявлення про ігровий процес ролик дає. Наприклад, Басым зможе встановлювати димові пастки, а вороги будуть кидатися вогняними бомбами. Головний герой також вміло орудує прихованим клинком в битвах.

В окремому ролику розробники розібрали дебютний трейлер і поділилися подробицями проекту. Наприклад, вони розповіли, що історія почнеться за 20 років до подій Valhalla. Користувачі побачать, як починався шлях Басима, і його вступ в орден "Незримих". Це відео також дозволяє краще розгледіти відсилання до ранніх частин АС.

Assassin's Creed Mirage — інші подробиці

Події гри розгортаються між 860-ми і 870-ми роками. Місцем дії стане Багдад, який розділений на чотири райони. Жителі міста будуть активно реагувати на дії Басыма.

Геймплей в проекті натхненний дебютними частинами франшизи. Рольових елементів, наприклад, підвищення рівня і вибору реплік в діалогах, не буде. Зате з'являться нові анімації, а всі аспекти ігрового процесу стануть більш відточеними.

Основний акцент робиться на стелсі і елементах геймплея, які були присутні в ранніх частинах франшизи.

Басім володіє власним аналогом орлиного зору.

Assassin's Creed Mirage вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Передзамовлення гри вже доступно — за нього передбачено бонусний квест "Сорок розбійників". Користувачі також можуть замовити колекційне видання з фігуркою Басіма, стілбуком і скіном в стилі "Принца Персії".

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