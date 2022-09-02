Блогер злив всю основну інформацію про проект.

Схоже, автор YouTube-каналу j0nathan виявився правий. Нещодавно він злив основні подробиці, назву і терміни релізу нової частини Assassin's Creed. Після цього видавництво Ubisoft вимушено анонсувало гру і оголосило дату її дебютного показу.

Продовження знаменитої франшизи називається Assassin's Creed Mirage. Розробник опублікував ключовий малюнок проекту. На ньому зображений головний герой Басім, який добре знайомий всім фанатам AC Valhalla. Він стрибнув над натовпом і підготував струнний кинджал для вбивства. А на задньому фоні присутні види далекосхідного міста епохи раннього Середньовіччя.

Назва і деталі, які показані на малюнку, підтверджують, що всі відомості j0nathan виявилися правдивими. А раз так, то користувачі можуть дізнатися основні подробиці гри до дебютного показу. Він відбудеться в рамках заходу Ubisoft Forward 10 вересня, початок о 22:00 за Києвом.

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Assassin's Creed Mirage: головні деталі

Події гри розгортаються між 860-ми і 870-ми роками. Користувачам покажуть злодійські будні Басіма до його вступу в орден "Незримих".

Основним місцем дії стане Багдад, проте будуть й інші міста. Концепція світу в грі відсилає до першої Assassin's Creed: користувачі зможуть подорожувати між поселеннями, розділеними пустелею.

Геймплей в проекті натхненний дебютними частинами франшизи. Рольових елементів, наприклад, підвищення рівня і вибору реплік в діалогах, не буде. Зате з'являться нові анімації, а всі аспекти ігрового процесу повинні стати більш відточеними.

Басім володіє власним аналогом орлиного зору, а в його арсенал входить струнний кинджал для потайного вбивства супротивників.

Assassin's Creed Mirage вийде в період з квітня по червень 2023 року.

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