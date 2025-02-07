Це буде з'їзд розробників, де ті демонструватимуть інвесторам свої напрацювання.

Організатори виставки E3 з асоціації розважального програмного забезпечення США (ESA) анонсували першу Interactive Innovation Conference 2026 (iicon 2026). Конференція відбудеться з 27 по 30 квітня 2026 року в Лас-Вегасі.

Новий захід буде закритим, він орієнтований на лідерів індустрії, новаторів і впливових представників бізнесу та технологій. У програмі заплановані ключові виступи, дискусії, майстер-класи та можливості для нетворкінгу. Усе це нагадує формат раннього E3, коли івент тільки зароджувався.

У конференції візьмуть участь найбільші ігрові компанії, зокрема Amazon Games, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Microsoft, Nintendo, Sony, Square Enix, Take-Two Interactive, Ubisoft і Warner Bros. Games.

Відео дня

За даними The Washington Post, iicon 2026 не замінить традиційні ігрові презентації, оскільки не розрахована на масову аудиторію. Нагадаємо, що легендарна E3 була закрита 2023 року після спаду інтересу видавців, які почали масово проводити власні конференції.

Раніше ми розповідали, що за інформацією інсайдера NateTheHate, Playstation проведе презентацію State of Play 14 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: