У ролику показали прибуття на нову локацію.

Студія Guerrilla Games і Sony готуються випустити масштабне доповнення до Horizon Forbidden West під назвою Burning Shores. До релізу залишилося всього чотири дні, тому розробники випустили трейлер на честь виходу.

У ролику показали прибуття Елой на територію "Палаючих берегів". Це нова локація, яка продемонструє руїни Лос-Анджелеса. Тут головна героїня повинна вистежити ворогів, що сховалися в землях вулканічного архіпелагу.

Спочатку на відео демонструється політ Елой серед реалістичних хмар, після чого героїню починають атакувати. Вона приземляється і знайомиться зі своєю новою супутницею. Потім на відео демонструється нарізка з різними персонажами, битвами і плаванням. А в кінці показано, як головна героїня стикається з гігантською машиною класу "Гор" і готує енергетичну зброю для використання в битві.

Окремо Sony випустила геймплейний відрізок, в якому показала сутички проти Терзача і Загонича. У них Елой використовує лук, спис і глайдер, щоб здобути перемогу.

Більше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшену у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного строю, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишилася мисливиця з племені Нора — Елой. Вона вирушила на західне узбережжя колишніх США і зіткнулася там з новими роботами і загрозами. У другій частині також з'явилася можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

Horizon Forbidden West вийшла 18 лютого 2022 року на PS4 і PS5. Гра отримала 88 балів від критиків і оцінку 8 з 10 від користувачів.

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