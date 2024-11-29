Деякі новинки 2024 року вперше отримали крупні знижки, а тайтли минулих років оновили цінові рекорди.

У Steam стартував масштабний осінній розпродаж, у рамках якого геймери можуть вигідно закупитися іграми на кілька місяців наперед. Деякі новинки 2024 року вперше отримали крупні знижки, а тайтли минулих років оновили цінові рекорди.

Портал PCGamesN вибрав десять тайтлів, на які, на їхню думку, не шкода витратити грошей. Розпродаж триватиме до вечора 4 грудня, тому не варто поспішати – ще є час як слід усе обміркувати.

Hitman World of Assassination – 526 грн (знижка 60%). Збірка, що містить у собі вміст GOTY-видання HITMAN 1, а також стандартні видання другого і третього "Хітмана". Геймери можуть проходити завдання як завгодно, аби цілі були досягнуті, і ця свобода не може не радувати.

Silent Hill 2 Remake – 1052 грн (знижка 20%) . Переробити культову гру, що отримала визнання критиків, ніколи не буває легко, але з недавно випущеною SH 2 від Bloober Team це точно вдалося. Це перше зниження ціни на хоррор з моменту його появи в жовтні, чим безперечно варто скористатися як фанатам серії, так і новачкам.

Dragon's Dogma 2 - 1253 грн (знижка 43%). Хоч ця RPG з відкритим світом не змогла стати справжнім конкурентом Elden Ring, якщо ви любите красиві світи з багатогодинними дослідженнями кожного закутка, з глибокою бойовою системою й величезними монстрами, то вам безперечно варто звернути увагу на Dragon's Dogma 2.

Manor Lords – 419 грн (знижка 30%). Попри те, що Manor Lords досі перебуває в ранньому доступі, вона встигла стати одним із найнесподіваніших хітів цього року. Ця стратегічна гра може похвалитися не тільки одним із найбільш візуально приємних геймплеїв, а й динамічним саундтреком, який змінюється залежно від настрою гри.

Diablo 4 – 1017 грн (знижка 40%). Якщо ви любите атмосферні ігри з якісною графікою та захопливим геймплеєм, то Diablo 4 – це гра, яку варто спробувати. Нехай ви навіть ніколи не грали в попередні ігри серії або жанр ARPG.

Satisfactory – 592 грн (знижка 20%) . Проєкт про дослідження планети з упором на будівництво бази і розвиток великої індустріальної інфраструктури. Після успішного періоду раннього доступу, гра нарешті добралась до версії 1.0 у вересні цього року і привернула колосальний приплив гравців.

Трилогія Dark Souls – 1699 грн (знижка 50%). Похмурі й темні фентезійні світи, виснажливі битви з босами, сотні унікальних комбінацій зброї, броні, магії та спадщина, якій позаздрять більшість інших серій у жанрі RPG – усі вони обов'язкові до проходження.

V Rising – 490 грн (знижка 30%). 2024 рік був багатий на "виживачі", але однією з найунікальніших можна сміливо назвати V Rising. З великою картою відкритого світу для дослідження ви граєте за вампіра, який у прямому сенсі п'є кров своїх робітників, ховається від сонця і спить у труні. Крім "синглу" є кооператив і PvP.

Baldur's Gate 3 – 719 грн (знижка 20%). Проект, який довів усім, що жанр ізометричних RPG, який завжди вважався "на любителя", в умілих руках розквітає і б'є рекорди популярності. Його розповідь і персонажі зразкові, а покроковий бій і глибока система класів дивовижні. Не дарма її називають однією з найкращих ПК-ігор в історії.

Kingdom Come Deliverance – 79 грн (знижка 90%) . Одна з найкращих та історично достовірних екшн-RPG, коли-небудь створених. Гра полюбилася за опрацьовані рольові елементи, реалістичні ігрові механіки та автентичний середньовічний побут.

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