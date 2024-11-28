Деякі тайтли вперше отримали великі знижки та оновили цінові рекорди.

У Steam стартував традиційний осінній розпродаж, який триватиме до вечора 4 грудня. Подешевшали багато новинок, зокрема ті, що вийшли в 2024 році, а хітів минулих років за зниженими цінами і зовсім не злічити.

Осінній розпродаж Steam: цікаві пропозиції

Silent Hill 2 Remake – 1052 грн (знижка 20%)

Tekken 8 – 1049 грн (знижка 50%)

Like a Dragon: Infinite Wealth – 999 грн (знижка 50%)

Silent Hill 2 Remake – 1052 грн (знижка 20%)

Metaphor: ReFantazio – 1799 грн (знижка 25%)

Helldivers 2 – 959 грн (знижка 20%)

Suicide Squad: Kill the Justice League – 114 грн (знижка 95%)

Persona 3 Reload – 999 грн (знижка 20%)

Frostpunk 2 – 668 грн (знижка 20%)

Dragon's Dogma 2 – 1253 грн (знижка 43%)

Nine Sols – 420 грн (знижка 30%)

Star Wars Jedi: Survivor – 424 грн (знижка 75%)

Assassin's Creed Odyssey – 91 грн (знижка 90%)

Psychonauts 2 – 69 грн (знижка 90%)

Metro Saga Bundle – 241 грн (знижка 89%)

Ще більше вигідних пропозицій дивіться за посиланням. Також Valve запропонувала номінувати улюблені ігри на премію The Steam Awards 2024. Загалом є 11 категорій: від "Гра року" та "Найбільш інноваційний геймплей" до "Найкращий саундтрек".

А ще в Steam можна безкоштовно забрати екшен-шутер Dark Sector творців Warframe. Роздавати його будуть до вечора 30 листопада.

Свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 3060 і RTX 4060 зберігають звання найпопулярніших відеокарт серед геймерів, а частка Windows 11 вперше перевищила 50%.

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