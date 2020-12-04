Оскар Айзек зіграє головну роль в екранізації Metal Gear Solid / фото deadline
Оскар Айзек ("Зоряні війни. Останні джедаї") виконає роль Соліда Снейка у фільмі за мотивами культової гри Metal Gear Solid.
Як передає видання Deadline, виробництвом стрічки займається кінокомпанія Sony Pictures.
Режисером екранізації виступить Джордан Вот-Робертс, який зняв "Конг: Острів черепа", а сценаристом – Дерек Конноллі ("Світ Юрського періоду"). Коли саме почнуться зйомки – невідомо.
Детальніше про Metal Gear
Солід Снейк з останньої частини Metal Gear / фото konami
- Metal Gear – це культова франшиза, створена японським геймдизайнером Хідео Кодзімою. Ранні ігри серії сильно вплинули на зародження і розвиток жанру стелс-екшен. Екранізація буде заснована на третій частині гри – Metal Gear Solid. У ній розповідається про Соліда Снейка – солдата, який прокрадається на секретний об'єкт з ядерною зброєю, щоб нейтралізувати терористичну загрозу з боку загону відступників Foxhound.
- Metal Gear Solid вийшла у 1998 році на PlayStation і отримала визнання серед критиків та ігрового співтовариства. Гру оцінили за кінематографічну подачу сюжету, численні символи і алюзії, а також за злам четвертої стіни.
Минулого року в інтерв'ю IGN Оскар Айзек розповідав, що хотів би зіграти Соліда Снейка в екранізації гри.