Стрічку зніме режисер фільму "Конг: Острів черепа".

Оскар Айзек ("Зоряні війни. Останні джедаї") виконає роль Соліда Снейка у фільмі за мотивами культової гри Metal Gear Solid.

Як передає видання Deadline, виробництвом стрічки займається кінокомпанія Sony Pictures.

Режисером екранізації виступить Джордан Вот-Робертс, який зняв "Конг: Острів черепа", а сценаристом – Дерек Конноллі ("Світ Юрського періоду"). Коли саме почнуться зйомки – невідомо.

Детальніше про Metal Gear

Metal Gear – це культова франшиза, створена японським геймдизайнером Хідео Кодзімою. Ранні ігри серії сильно вплинули на зародження і розвиток жанру стелс-екшен. Екранізація буде заснована на третій частині гри – Metal Gear Solid. У ній розповідається про Соліда Снейка – солдата, який прокрадається на секретний об'єкт з ядерною зброєю, щоб нейтралізувати терористичну загрозу з боку загону відступників Foxhound.

Metal Gear Solid вийшла у 1998 році на PlayStation і отримала визнання серед критиків та ігрового співтовариства. Гру оцінили за кінематографічну подачу сюжету, численні символи і алюзії, а також за злам четвертої стіни.

Минулого року в інтерв'ю IGN Оскар Айзек розповідав, що хотів би зіграти Соліда Снейка в екранізації гри.

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Автор: Сергій Коршунов