Найбільше футбольний симулятор лають за відсутність різноманітних режимів, а також баги і погану графіку.

Вчора, 30 вересня, відбувся реліз eFootball 2022 – нової версії футбольного симулятора, який раніше мав назву Pro Evolution Soccer (PES). Разом зі зміною ім'я видавець Konami змінив і модель поширення. Гра стала умовно-безкоштовною. Однак більшість гравців негативно прийняло зміни.

В магазині цифрової дистрибуції Steam у eFootball 2022 більшість вкрай негативних відгуків та лише 9% позитивних рецензій від користувачів.

Основні претензії гравців до eFootball 2022:

Довгі завантаження;

Погане з'єднання;

Обмеження FPS;

Відсутність різноманітних режимів, крім товариського матчу;

Немає підтримки геймпадів на ПК;

Баги;

Погана графіка.

"Це останній цвях у труну PES. На щастя, вони зрозуміли що подібними халтурами лише ганьблять ім'я колись великої серії, і змінили назву", – зазначив користувач під ніком dredd.

Претензії до відсутності контенту пояснюються тим, що видавець планував запуск гри в спрощеному вигляді з одним режимом та 9 клубами.

Але якщо нові функції, команди і режими Konami додасть протягом року, то графіку навряд чи виправить. Оскільки тепер видавець має намір підтримувати повноцінний кроссплей між усіма платформами, включаючи мобільні пристрої. А саме до графічних проблем у користувачів найбільше претензій.

За даними порталу Steamdb піковий онлайн за минулу добу в eFootball 2022 перевищив 14 тисяч осіб.

Наразі Konami ніяк не відреагувала на критику.

Автор: Сергій Коршунов