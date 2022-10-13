Гра створюється за канонами наукової фантастики, але з деякими умовностями.

Starfield, Нова екшен-RPG від Bethesda Game Studios, створюється за канонами і принципами наукової фантастики. Однак в грі будуть умовності, адже домогтися повної реалістичності в обраному антуражі неможливо.

Такою інформацією поділився генеральний директор Bethesda Тодд Говард в недавньому інтерв'ю, яке опублікували на офіційному YouTube-каналі компанії.

За словами керівника, Starfield буде більше схожа на "жорстку наукову фантастику". Користувачі зможуть чітко побачити, як збудований процес освоєння космосу людиною. Вони також побачать, що кораблі в грі мають певну "візуальну ідентичність". Однак на повний реалізм розраховувати не варто, адже якщо дотримуватися всіх канонів наукової фантастики, то геймплей буде сильно обмежений.

"Це питання-пастка, тому що це [Starfield] відеогра. У [істинній] науково-фантастичній відеогрі було б "ти вмираєш у космічному холоді", — продовжив Тодд Говард.

Потім керівник навів приклад однієї з умовностей, які будуть реалізовані в екшен-RPG. Перша версія гравітаційного приводу карала користувачів, тому що "на вашому кораблем закінчувалося паливо, і гра просто зупинялася". Розробники вирішили змінити це, зробивши обмеження на польоти. Тепер корабель може відправитися на обмежену дистанцію в залежності від місткості бензобака. Якщо палива недостатньо для прибуття на точку, то доведеться зробити зупинку на шляху і заправитися.

"Ми нещодавно змінили систему, в якій паливо у вашому кораблі і гравіпривід обмежують відстань, яку ви можете пройти за один раз, але паливо не закінчується. Можливо, буде оновлення або мод, які дозволять це зробити, але зараз ми робимо саме так", — заявив Говард.

Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S в 2023 році.

Вас также могут заинтересовать новости: