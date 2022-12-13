Розробникам знадобилося більше часу, щоб випустити гру на PS4 та Xbox One.

Версії Hogwarts Legacy для PlayStation 4 і Xbox One перенесли. Однак на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S гра вийде вчасно. Розробники також оголосили дату релізу проекту на Nintendo Switch.

Творці зі студії Avalanche Software написали в Twitter: "Hogwarts Legacy вийде 4 квітня 2023 року на PlayStation 4 і Xbox One і 25 липня 2023 року на Nintendo Switch. Команда з нетерпінням чекає виходу гри, і ми хочемо забезпечити найкращий ігровий досвід на всіх платформах".

Конкретної причини перенесення розробники не вказали, але, найімовірніше, вони зіткнулися з проблемами при адаптації екшен-RPG для платформ минулого покоління. Avalanche Software також опублікувала посилання на сторінку офіційного сайту з відповідями на найпопулярніші питання. Там є вся основна інформація про Hogwarts Legacy.

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Що стосується ПК, PS5, Xbox Series X і Series S, то для цих платформ дата релізу залишилася без змін — 10 лютого 2023 року. А покупці видання Digital Deluxe Edition отримають доступ до гри на 72 години раніше, тобто 7 лютого.

Раніше розробники повідомили, коли проведуть другу геймплейну демонстрацію. Вона відбудеться завтра, 14 грудня, о 20:00 за київським часом. Глядачам покажуть битви, поїздки на магічних звірах, застосування різних заклинань та інше.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і ПК. Пізніше гра загляне на Nintendo Switch.

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