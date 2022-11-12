Розробники опублікували велике відео з показом багатьох елементів гри.

Студія Avalanche Software і видавництво Warner Bros. Interactive Entertainment опублікували чергову тривалу демонстрацію Hogwarts Legacy. У ролику показали чимало ігрового процесу з коментарями розробників. Сюди відноситься дослідження Гогвортса, виконання завдань, участь в різних активностях та інше.

Відео починається зі створення персонажа. Avalanche Software підготувала багато версій різних елементів зовнішності — від очей і зачіски до форми тіла і одягу. Користувачі зможуть створити чарівника, який їм сподобається.

Потім в ролику демонструється дослідження Гогвортса. Школа чаклунства виглядає величезною і включає багато приміщень. Під час вивчення місцевості можна збирати заховані колекційні предмети і виконувати випробування. Останні діляться на кілька категорій.

Деякі з активностей теж присутні в демонстрації. Наприклад, у дворі головний герой поспілкувався з однією з учениць і взяв завдання, в якому потрібно збирати літаючі ключі. А в одній з кімнат він прийняв участь у тренуванні бойових здібностей і захисних заклинань.

Hogwarts Legacy-основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800 — х роках в знаменитій школі чарівництва-Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити-приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S та ПК. Пізніше гра загляне на Nintendo Switch.

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