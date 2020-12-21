Пробний період триватиме до 4 січня.

Сьогодні багатокористувацький командний онлайн-шутер Overwatch став безкоштовним на консолях PS4 та PS5. Випробувати гру зможуть всі бажаючі до 4 січня 2021 року.

Безкоштовна версія гри з'явилася на окремій сторінці в PlayStation Store. У ній будуть доступні всі режими, мапи та персонажі. А весь накопичений досвід і предмети з пробного періоду будуть збережені в платній версії гри, якщо користувачі захочуть її придбати.

Детальніше про Overwatch

Overwatch – це багатокористувацький онлайн-шутер від першої особи, де команди 6 на 6 осіб ведуть битви на складно влаштованих мапах. У грі існує три класи героїв – Tank, Damage та Support, кожен з яких має унікальні здібності. Всього на цей момент в Overwatch 32 персонажі.

Overwatch вийшов у 2016 році на ПК, Xbox One та PlayStation 4. Шутер був визнаний "Грою року" за версією The Game Awards.

У 2019 році гру випустили на Nintendo Switch.

У 2021 році з 19 по 20 лютого на фестивалі BlizzConline 2021 розробники повинні показати Overwatch 2 та оголосити дату релізу сиквела.

Нагадаємо, в грудні для Overwatch почалося тестування нової мапи під назвою Канезака. Нова локація буде виконана в японському стилі. Її додадуть на основні сервери гри в середині січня 2021 року.

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Автор: Сергій Коршунов